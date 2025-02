Hulk decide, Galo vence o Tombense e fica perto da final

Atacante marca duas vezes em vitória do Atlético por 2 a 0 no Mineirão, e Galo pode até perder por um gol de diferença na partida de volta

O Atlético derrubou o Tombense por 2 a 0, com dois de Hulk, neste sábado (15), no Mineirão, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Dessa forma, o Galo pode até perder por um gol de diferença no final de semana que vem (horário ainda não divulgado) que estará na final, enfrentando Cruzeiro ou América. Recém-contratados, o atacante Rony e o lateral-esquerdo Caio Paulista, ambos ex-Palmeiras, esrtrearam pela equipe comandada por Cuca.

Atlético e Tombense, muito por conta do calor, fizeram um primeiro tempo muito ruim tecnicamente. Cuello foi quem mais ofereceu perigo. Primeiro, invadiu a área e cruzou, mas a zaga afastou. Depois, arriscou de fora da área e quase marcou de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino tentou da intermediária. No entanto, a melhor chance veio aos 38, quando Junior Alonso acionou Scarpa, que quase marcou um golaço.