Ypiranga x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificado para as semifinais do Estadual, Imortal deve enfrentar o Ypiranga com time reserva e priorizar estreia na Copa do Brasil

O Grêmio terá o Ypiranga como último adversário na fase de grupos do Campeonato Gaúcho. O confronto entre as equipes vai ocorrer, neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O Imortal chega ao embate já com a vaga garantida, mas o Canarinho ainda briga pela classificação.

Como chega o Ypiranga

Após a estreia com derrota para o Juventude, o Canarinho não perde há seis rodadas no Estadual. Com isso, a equipe de Erechim se encontra na terceira colocação do Grupo B, com 12 pontos. Aliás, a vitória sobre o Brasil de Pelotas manteve viva a esperança de carimbar a vaga nas semifinais do torneio como o segundo melhor colocado.

Assim, o confronto com o Grêmio tornou-se decisivo, pois somente um resultado positivo interessa para o Ypiranga. Mesmo que tenha sucesso em sua missão, ainda precisa torcer por um tropeço do Caxias diante do São José.

Como chega o Grêmio

O Imortal é o líder do Grupo A do Campeonato Gaúcho, com 14 pontos, e se encontra em situação favorável. Isso porque já garantiu sua classificação de forma antecipada para a fase final da competição. Por este cenário, o técnico Gustavo Quinteros provavelmente vai poupar os seus titulares.