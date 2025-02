Vitória comunica venda do zagueiro Wagner Leonardo ao Grêmio

O Vitória comunicou a saída de um de seus principais jogadores, o zagueiro Wagner Leonardo, para o Grêmio. Afinal, o Tricolor Gaúcho enviou uma proposta de 4,5 milhões de dólares (o equivalente a R$ 26 milhões na cotação atual) aos baianos. Com a negociação, o clube do Rio Grande do Sul vai adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta e os outros 20% vão continuar com o Leão.

De acordo com o anúncio do Rubro-Negro baiano, o Imortal contou com a vontade do jogador em concluir a transferência. Isso porque a intenção do Vitória era manter Wagner Leonardo, já que era um titular absoluto do time desde a sua chegada em 2023. A passagem do zagueiro pelo Leão ficou marcada por ser o capitão na campanha vitoriosa da Série B no mesmo ano, bem como no título estadual na última temporada.