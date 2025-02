TJD-RJ denuncia jogadores de Flamengo e Botafogo por briga no clássico

O TJD denunciou Cleiton e Alex Barboza no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala “agressão física durante a partida”. A punição pode variar entre quatro e doze partidas. O texto ainda cita que “se da agressão resultar lesão corporal grave, atestada por laudo médico”, a pena pode variar entre oito e 24 jogos.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) apresentou denúncia a quatro jogadores pela confusão na partida entre Flamengo e Botafogo. Gerson e Cleiton foram denunciados pelo lado rubro-negro, enquanto Alex Telles e Alex Barboza representam o lado alvinegro. Três atletas foram expulsos no gramado. O julgamento está marcado para a próxima quarta-feira (19), às 14h.

Já Gerson recebeu a denúncia no artigo 250, por praticar “ato desleal ou hostil” no clássico. Se punido, o Flamengo poderá ter o jogador fora de uma a três partidas. Já Alex Telles, o único que não recebeu cartão vermelho em campo, está enquadrado no artigo 243-F por ofensa à honra por fato relacionado ao jogo, após discussão no túnel do vestiário.