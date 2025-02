Sport x Náutico: onde assistir escalações e arbitragem

Leão e Timbu se enfrentam na Ilha do Retiro na busca de manter vivo o sonho de garantir uma vaga direta na semifinal do Pernambucano / Crédito: Jogada 10

Recife vai ferver com o terceiro clássico do ano. Neste sábado (15), às 16h30, o Sport recebe o Náutico para a 569ª edição do Clássico dos Clássicos. O duelo na Ilha do Retiro é válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. As equipes chegam coladas na tabela. O Timbu é o terceiro colocado, com 13 pontos, enquanto o Leão é o quarto, com 12 pontos. Com a vaga já garantida na próxima fase pelo Náutico e encaminhada pelo Sport, a dupla ainda sonha em uma classificação direta para a semifinal, tendo que fazer sua parte e torcer por um tropeço do Maguary.

Por conta de uma decisão judicial, a Ilha do Retiro receberá apenas torcedores do Sport. A diretoria do Náutico alegou que clássicos anteriores na capital pernambucana contaram com duas torcidas, mas o conflito entre organizadas do Leão e do Santa Cruz pesou na decisão.

Onde assistir O Clássico dos Clássicos será transmito para todo o estado através da TV Globo Pernambuco. O resto do Brasil poderá acompanhar o confronto através do Portal “Ge”. Como chega o Sport Quarto colocado na tabela, o Sport chega para o clássico dentro de casa para confirmar sua vaga na próxima fase e manter vivo o sonho de ir direto às semifinais. Além disso, o Leão ainda não venceu nenhum clássico no ano. Fiel ao planejamento, o técnico Pepa deve ir com um time completamente diferente ao que venceu o Sousa pela Copa do Nordeste no meio de semana. A expectativa é que pelo menos metade da escalação seja diferente da que atuou na Paraíba. Como chega o Náutico Em busca de uma vaga direta na semifinal, o Náutico visita o rival na Ilha do Retiro com um desfalque garantido. O técnico Marquinhos Santos passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles e será substituído por André Caldas. Em campo, o Timbu fará mais uma avaliação na manhã do sábado para saber se conta com o atacante Paulo Sérgio. Na defesa, Léo Coltro, recuperado de lesão muscular, pode ser uma novidade.