Santos e Vladimir chegam a acordo por rescisão de contrato

Goleiro estava fora dos planos do Peixe e vinha treinando separado. Após meses de negociação, arqueiro encerra vínculo com o clube / Crédito: Jogada 10

Santos e o goleiro Vladimir entraram em comum acordo para rescindir o contrato do atleta. O arqueiro tinha vínculo com o Peixe até o final desta temporada, mas por estar fora dos planos e nem sequer estar sendo relacionado, decidiu dar fim ao seu tempo no Alvinegro Praiano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As duas partes vinham tentando a rescisão de contrato há alguns meses. O staff do arqueiro chegou a tentar fazer um acordo por uma rescisão amigável, mas o clube não aceitou a proposta dos representantes. Além disso, o Peixe ofereceu outro acordo, com o jogador tendo que abrir mão de valores do contrato, mas recusada pelo atleta.