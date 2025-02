Roger Machado deve optar por time alternativo do Inter contra o Monsoon

Caso confirme o triunfo, o Inter terá a vantagem na semifinal ao decidir a vaga para a decisão do Estadual em sua casa. Além disso, possivelmente é que fuja de adversários mais fortes, como é o caso de Grêmio e Juventude, que também integram a Série A do Brasileirão. No atual contexto, o mais provável que o seu oponente na etapa seguinte seja Caxias ou Ypiranga, duas equipes que vão disputar a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

O técnico Roger Machado avalia as melhores opções para escalar o Inter visando ao confronto com o Monsoon, neste sábado (15). Afinal, o jogo tem grande relevância para o Colorado, pois uma vitória garante a primeira colocação geral do Campeonato Gaúcho para a equipe. Ao mesmo tempo, o comandante percebe a necessidade de preservar alguns de seus titulares. Ou seja, a tendência é de que haja uma mescla entre as principais peças e outros jogadores reservas.

O camisa 10 sofreu um problema no pé direito aos 35 minutos da segunda etapa. Wesley ficou em campo somente até o final do primeiro tempo, pois sentiu desconforto na coxa esquerda. O resultado dos exames de Alan Patrick deve ser divulgado apenas ao fim desta sexta-feira (14). Caso não tenha condições de atuar, o meio-campista Yago Noal e o atacante Carbonero são os possíveis substitutos.

Valencia tem grandes chances de ser titular na vaga de Borré. O colombiano possivelmente também vai ganhar um descanso. Já o equatoriano foi essencial para a vitória do Internacional sobre o São Luiz. O meio-campista Alan Patrick e o atacante Wesley seguem como dúvidas. Os dois passaram por reavaliação depois de precisarem de substituição no último compromisso do time.

Por outro lado, Roger Machado conta com o retorno do meio-campista Bruno Henrique após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve jogar no lugar de Thiago Maia, que está perto de um retorno ao Santos. Neste cenário, o provável time titular do Internacional é: Anthoni; Braian Aguirre, Agustín Rogel, Victor Gabriel e Ramon (Bernabei); Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Wanderson; Enner Valencia.

O Colorado é o líder do Grupo B, com 17 pontos, e segue invicto no Campeonato Gaúcho. A equipe pretende confirmar a melhor campanha do torneio e a invencibilidade no duelo com o Monsoon, neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela oitava e última rodada da fase de grupos do torneio.

