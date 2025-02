Record se impõe e ‘humilha’ Globo com números assombrosos de Corinthians x Santos

Além da média de 17,7 pontos, a transmissão do clássico ainda teve um pico de 19,7 e participação de 30,1% sobre o número de TVs ligadas (share) na Grande São Paulo. O recorde anterior somava 15,2 pontos com share de 24% – referente ao clássico São Paulo x Corinthians, pela quarta rodada do Paulistão.

A Record atingiu a assombrosa média de 17,7 pontos de audiência na transmissão do clássico Corinthians x Santos , na última quarta-feira, 12. O número representou o recorde de exibição desta edição do Campeonato Paulista para emissora – deixando, inclusive, a concorrente Globo ‘comendo poeira’. Para além do confronto entre rivais, a partida, que terminou com vitória corintiana por 2 a 1 , envolvia o encontro de Memphis Depay com Neymar na Neo Química Arena.

Record supera a Globo

Transmitido com exclusividade em TV aberta, o clássico impôs números históricos à Record em relação às concorrentes. Até mesmo a novela das nove, um dos carros-chefes da Globo, não conseguiu bater de frente com a partida narrada por Cléber Machado. Além disso, a emissora ainda superou outras duas exibições completas da rival: o BBB 25, com 14,3 pontos, e o filme Vidas Passadas, que somou 7,6.

Se avaliado o ibope do recorte de toda faixa horária do clássico, considerando pré e pós-jogo, a emissora liderou o ranking com média de 17,1. Ante o pico de 16,1 da Globo no período de 21h26 e 23h45.

A Record fechou a quarta-feira, 12, com a histórica média de 5,4 pontos. Trata-se do melhor desempenho do canal desde a cobertura dos protestos pelo resultado das eleições presidenciais, em novembro de 2022. Naquela ocasião, a emissora paulista registrou 5,5 pontos de audiência.