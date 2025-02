Racing x Botafogo, pela Recopa, terá transmissão em General Severiano

Evento com telões será oferecido aos torcedores para primeira partida do confronto, na Argentina; taças continentais estarão expostas

Aliás, o evento terá telões, muita música e contará com as taças da Libertadores 2024 e da Copa Conmebol 1993 em espaço disponível para fotos e vídeos. Os torcedores já podem adquirir os ingressos que custam a partir de R$ 20, no site Sympla. Sócios-proprietários e crianças de até 6 anos não pagam.

Os portões da sede do Botafogo abrirão às 17h, com apresentação do grupo Samba do Manequinho, que tocará clássicos e músicas da torcida para embalar a disputa do título inédito para o clube. Além disso, haverá diversas opções de comidas e bebidas para os torcedores presentes.