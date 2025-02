Portuguesa x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

O Corinthians encara a Portuguesa neste sábado (15/02), às 18h30, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Líder absoluto do Grupo A, o Timão chega embalado após vencer o Santos na última rodada e ofuscar Neymar. Já a Lusa vem de quatro partidas sem derrota e está na zona de classificação do mata-mata. Agora, busca um novo triunfo para encaminhar sua vaga nas quartas de final do Estadual. Onde assistir A partida terá transmissão do UOL Play, Nosso Futebol (TV fechada) e Zapping TV (streaming).

A Lusa busca os três pontos para se manter na zona de classificação do grupo B. Aliás, o objetivo do clube é a vaga nas quartas do Estadual em seu primeiro torneio como SAF. Assim, para este embate, o técnico Cauan de Almeida terá o retorno do volante Tauã, que cumpriu suspensão automática no empate sem gols diante do Água Santa na rodada anterior. Contudo, a Portuguesa deve entrar em campo com a mesma escalação base dos últimos jogos que vem de duas vitórias e dois empates.