Palmeiras inicia preparação para Choque-Rei, e Veiga projeta clássico

Reservas foram ao campo, enquanto titulares fizeram um trabalho de recuperação. Verdão tem Choque-Rei decisivo no Paulistão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras iniciou sua preparação para o clássico contra o São Paulo nesta sexta-feira (14). No domingo (16), as equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira comandou a atividade na Academia de Futebol pela manhã.

Os titulares em Limeira (SP) fizeram recovery na parte interna do centro de excelência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas. Bruno Rodrigues e Paulinho cumpriram cronograma interno, ao passo que Felipe Anderson, em estágio de transição física, trabalhou também no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance.

Um dos destaques do triunfo alviverde contra a Inter com dois passes para gol, o meio-campista Raphael Veiga projetou o clássico contra o São Paulo. Afinal, o Verdão precisa da vitória para entrar na zona de classificação do mata-mata. Mas projetou um Choque-Rei muito difícil. “Nos últimos anos, nós e o São Paulo sempre fazemos bons jogos. É uma grande equipe, tem ótimos jogadores. Vai ser um jogo difícil, todo mundo que joga contra o Palmeiras cria dificuldade, mas vamos fazer de tudo para fazer um bom jogo e ganhar, que é o principal. É muito importante estarmos todo mundo na mesma frequência, todo mundo caminhando e olhando para o mesmo lado”, disse Veiga, que prosseguiu: “Sabemos que a torcida é passional, em alguns momentos fica brava ou chateada. Mas acho que nós, jogadores, quando não fazemos um bom jogo ou quando não ganhamos um jogo, sentimos muito também, somos os primeiros a sentir. Acho que tem de estar todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo lado, porque sempre foi assim que conseguimos conquistar as coisas e neste ano de novo vamos precisar de todo mundo”, completou.