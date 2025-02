Palmeiras busca contratação do zagueiro Micael, do Houston Dynamo, dos EUA

Jogador foi revelado pelo Atlético-MG, mas entrou na lista de possíveis alvos do Verdão, que busca um defensor canhoto / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras demonstrou interesse na contratação do zagueiro Micael, do Houston Dynamo, dos Estados Unidos. O defensor, de 24 anos, está no futebol norte-americano desde 2022 e foi revelado pelo Atlético-MG. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista norte-americano Tom Bogert e confirmada pelo J10.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O defensor se encaixa nas características que o Verdão procura. Canhoto e com boa saída de bola. O Palmeiras, aliás, já tem conversas avançadas com o staff do atleta, mas ainda vai negociar as tratativas com o Houston Dynamo.

Além disso, o Alviverde também tem conversas avançadas com o Atlético-MG para realizar uma troca entre Caio Paulista e Bruno Fuchs. O zagueiro deve chegar nos próximos dias para exames e assinar o contrato de empréstimo. Contudo, a chegada de um novo defensor não deve atrapalhar nas tratativas com Micael. Micael foi revelado pelo Atlético-MG e fez parte do grupo que conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021. Na sequência, ele acabou negociado pelo Galo com o Houston Dynamo, time que defende desde 2022. Na última temporada da MLS, ele se destacou com dois gols em 42 partidas. O mercado do Palmeiras Além de um zagueiro, o Palmeiras segue sua saga atrás de um centroavante. Aliás, após algumas conversas frustradas, o grande sonho alviverde agora é Vitor Roque. O jogador está cada vez mais sem espaço no Real Betis, da Espanha, e o Verdão acredita que pode trazer o atleta para o Super Mundial de Clubes.