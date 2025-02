Osasuna x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (15), Osasuna e Real Madrid se enfrentam às 12h15 (de Brasília), em partida válida pela 24ª rodada de La Liga. O duelo acontece no estádio El Sadar, em Pamplona.

Como chega o Osasuna

O Osasuna está na 9ª colocação, com 31 pontos, e tem como grande objetivo conquistar uma vaga nas próximas competições europeias. Além disso, o time vive uma sequência de quatro jogos de invencibilidade em La Liga. Porém, somou apenas uma vitória e três empates.

A boa notícia para os donos da casa é que o técnico Vicente Moreno terá força máxima para o duelo deste sábado.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid chega embalado após a grande vitória sobre o Manchester City, fora de casa, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions. Dessa maneira, a equipe visita o Osasuna de olho em mais uma vitória para seguir com a liderança isolada de La Liga. Isto porque, no momento, o clube merengue está no topo da tabela com 50 pontos, com um de vantagem para o vice-líder e rival Atlético de Madrid.