Nem Cristiano, nem Neymar! Marcelo surpreende ao citar jogador que mais o impressionou

Aposentado, o ex-lateral 'ignorou' a obviedade de nomes consagrados e recordou de um companheiro com talento ímpar com a bola

As chuteiras penduradas dão espaço para Marcelo fazer um balanço final de sua carreira – desde o momento mais marcante ao jogador que mais o impressionou. A menção ao Real Madrid como passagem mais simbólica não surpreende nem mesmo o torcedor do Fluminense, apesar do impacto que teve em Laranjeiras , mas a escolha pelo companheiro mais notório… essa sim.

“Joguei com muitos jogadores excelentes. Sempre. Me orgulho disso. Ronaldinho, na Seleção, não tinha melhor, mas quem mais me impressionou se chama Isco. Jogamos juntos, me impressionou no Real Madrid. Tipo de jogador que eu dizia: ‘Você não vai conseguir roubar a bola’. Muito bom”, revelou em entrevista ao ‘El Hormiguero’, da TV espanhola.

Vínculo com Real Madrid

A decisão de aposentar-se dos gramados nunca esteve relacionada ao ‘esgotamento’ com o futebol. Muito pelo contrário. O ex-lateral tem planos prosseguir no esporte e, quem sabe, trabalhar futuramente no Real Madrid – visto que sua esposa ainda aposta numa possível carreira como técnico.

Contudo, os planos relacionados ao futebol ainda estão na fase de esboço para o brasileiro e sua prioridade, depois da cervejinha, é explorar novas paixões. A arte, por exemplo, figura entre elas.

“Estou me aposentando do futebol, mas tenho muitas coisas. Tenho um espaço reservado para cerveja (risos). Quero estar mais perto da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Tenho uma empresa de representação de jogadores e uma equipe no Brasil. Quero entrar no mundo da arte, da música e fazer filmes com minha esposa. Quero ajudar as pessoas que fazem arte, a visitar galerias e estar perto das pessoas que estão pintando um muro. Também adoro música”, disse.