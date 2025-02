Memphis Depay celebra aniversário com festa de gala

Holandês comemorou seus 31 anos em um palácio no bairro Ipiranga e contou com a presença de jogadores e funcionários do Corinthians

A festa contou com a presença de jogadores e funcionários do Timão. Para que ninguém ficasse de fora, Memphis garantiu trajes de gala para trabalhadores que não possuem ou não tinham condições de adquirir.

É dia de festa! Um dia depois de brilhar na vitória contra o Santos , Memphis Depay completou 31 anos nesta quinta-feira (13). Para celebrar a data, o holandês promoveu uma festa de gala, junto com seu patrocinador, em um palácio localizado no bairro Ipiranga.

O espaço contou com uma exposição de carros antigos do lado externo. Na parte de dentro, os jogadores do Timão esbanjaram estilo para comemorar a vida do seu companheiro de clube.