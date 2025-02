Luciano cita ‘gosto de derrota’ em empate do São Paulo e projeta clássico

Atacante fez dois dos três gols do Tricolor no empate em 3 a 3 contra o Velo Clube, em Brasília, pelo Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

O São Paulo ficou no empate em 3 a 3 com o Velo Clube nesta quinta-feira (13/02), em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor chegou a ficar na frente por três vezes no placar, mas deixou a igualdade prevalecer. O grande nome da partida foi Luciano que marcou duas vezes, mas que deixou o gramado bastante irritado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em entrevista logo depois da partida válida, o camisa 10 do São Paulo falou em ”gosto de derrota” na partida e projetou o clássico no próximo final de semana. O Tricolor encara o Palmeiras, no Allianz Parque, pela décima rodada do Paulistão.