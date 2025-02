Lazio x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado, às 14h (horário de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Italiano

Lazio e Napoli se enfrentam neste sábado (15/2), às 14h, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma.

O Napoli chega para a partida ostentando a liderança da competição, com 55 pontos. Entretanto, empatou nos dois últimos jogos, permitindo uma aproximação da Inter de Milão (54) e da Atalanta (50). Já a própria Lazio é quem fecha o G4, com 45 pontos, ainda sonhando com a taça.