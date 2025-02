Jogador de 18 anos tem morte cerebral decretada após choque em jogo-treino

De acordo com informações do jornal Global Times, o jogo-treino aconteceu no último dia 6 de fevereiro. Ele levou uma joelhada acidentalmente de um adversário e desmaiou. Apesar do socorro das equipes médias dos dois times, apenas com a chegada de mais médicos foi possível uma ressuscitação de emergência e a transferência para um hospital local. No entanto, após quatro horas de tratamento intensivo, Guo teve morte cerebral confirmada.

Guo Jiaxuan, zagueiro do Beijing Guoan Futebol Club, de Pequim, teve morte cerebral após uma joelhada na cabeça durante um jogo treino entre a equipe sub-20 chinea e o clube espanhol RC Alcobendas, na Espanha. O caso aconteceu no início do mês, mas só foi revelado nesta sexta-feira (14). A família do jogador briga para manter o jovem de 18 anos vivo.

O jogador atuava no sub-19 da equipe chinesa e já foi convocado para a seleção sub-17 da China. Além disso, em 2023 esteve no time juvenil mundial do Bayern de Munique, sendo o primeiro chinês na lista.

Família do jogador protesta em rede social

A família de Guo tenta manter o jogador vivo e usa as redes sociais para tentar a transferência do jogador para a China. Segundo o pai, assim que o jogador chegou no hospital espanhol, ele teve o diagnóstico de hemorragia intracranial excessiva. No entanto, ele decidiu não realizar uma autópsia do filho no local e sim levá-lo para a China, onde faria exames para confirmar o diagnóstico do jovem.

O pai do jogador, portanto, fez uma publicação em uma rede social alegando que o reembolso pelo tratamento posterior e o transporte do Guo para a China não seriam coberto pela Associação de Futebol de Pequim. Aliás, de acordo com a família, a Associação não contratou um seguro de saúde para os jogadores.