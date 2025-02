Hulk se manifesta contra negociação de volante do Atlético-MG com o Fluminense

Atleta defende permanência de Otávio no Galo, porém negociação com o Tricolor de Laranjeiras está bem próxima de acontecer, ainda nesta janela

O Fluminense negocia com o Atlético-MG a contratação do volante Otávio, de 30 anos. No entanto, um dos principais jogadores do Galo, Hulk se mostrou contra a transação e defendeu a permanência do jogador para a sequência da temporada de 2025, após o triunfo por 3 a 0 sobre o Itabirito, pelo Mineiro.

Foi titular durante boa parte de sua passagem, somando 40 jogos em seu primeiro ano, além de 47 no segundo e 50 no terceiro. Em 2025, foram três partidas – todas saindo do banco. Assim, o jogador soma 140 aparições com a camisa do Galo mineiro.

Ele não anotou gols no período, mas contribuiu com três assistências. Foram quatro títulos pelo Atlético: três vezes campeão mineiro (2022, 2023 e 2024), além da Supercopa do Brasil (2022).