Fluminense contrata preparador físico para o lugar de Marcos Seixas

Flávio de Oliveira, que era coordenador de performance do Mirassol e já trabalhou com Mano Menezes, assume a função no Tricolor

O Fluminense já definiu o nome do profissional que irá substituir o preparador Marcos Seixas, que deixou o clube em direção ao América do México. Trata-se de Flávio de Oliveira, que era coordenador de performance do Mirassol e já trabalhou com Mano Menezes no Internacional. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o preparador assumiu a função no clube do interior de São Paulo, no começo de 2024, logo após a sua saída do Colorado, no ano anterior. Na ocasião, preferiu mudar de área para ficar mais perto da família, porém voltou atrás com essa proposta do Tricolor.