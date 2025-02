Flamengo pode conquistar a Taça Guanabara em clássico; veja cenários

Ao que tudo indica, o Flamengo vai conquistar o título da Taça Guanabara, a fase inicial do Campeonato Carioca. A segunda taça do ano pode chegar após o clássico contra o Vasco, às 21h45, no sábado, no Maracanã, pela 10ª rodada da competição. Em caso de vitória e tropeço do Volta Redonda, o Rubro-Negro conquista o troféu pela 25ª vez e ainda vantagem de dois resultados iguais na semifinal do Estadual.

Neste momento, o Flamengo ocupa a primeira colocação na tabela do Carioca, com 17 pontos. Ao mesmo tempo, o Volta Redonda figura na vice-liderança, com a mesma pontuação do Rubro-Negro. Apesar disso, ao comparar o saldo de gols das equipes, a diferença é grande: o Fla tem 13, enquanto o Voltaço possui um.