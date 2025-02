Cristian Olivera desembarca no Brasil para assinar com o Grêmio

No seu desembarque em Porto Alegre, Cristian se limitou a dizer que estava muito contente e feliz pela oportunidade no Tricolor Gaúcho. As conversas, aliás, tiveram uma reviravolta, já que em um primeiro momento, o Grêmio preferiu desistir do negócio. Até porque não chegou a um consenso financeiro com o Los Angeles FC.

O atacante Cristian Olivera chegou ao Brasil na madrugada desta sexta-feira (14), para finalizar a negociação e passar a defender o Grêmio . O uruguaio ainda vai passar por exames médicos e caso receba a aprovação, a expectativa é de que assine contrato até o fim de 2028. O Imortal chegou a um acordo com o Los Ageles FC, dos Estados Unidos, e vai pagar 4.5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 25 milhões na cotação atual) por 75% dos direitos econômicos. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo.

O jogador, de 22 anos, já havia antecipado o seu acerto com o Imortal ao modificar a descrição em seu perfil no Instagram. Isso porque ele indicou que passaria a defender o Tricolor Gaúcho. Assim, com a confirmação Olivera supre uma carência no elenco que a diretoria e comissão técnica identificaram em conjunto. No caso, a necessidade de contratação de um atacante com condições aberto e centralizado.

Grêmio corre contra o tempo para registrar reforços

Além do atacante uruguaio, o Tricolor Gaúcho tenta acelerar os processos e registrar outros três jogadores em situações encaminhadas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. No caso, os laterais-esquerdos Luan Cândido e Lucas Esteves, além do atacante belga Francis Amuzu. Afinal, a data limite para inscrever atletas para disputar o Campeonato Gaúcho, principalmente a fase final, é esta sexta-feira (14).