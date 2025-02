Brasil empata com Argentina, e título do Sul-Americano Sub-20 fica para a última rodada

Rayan, do Vasco, marca no 2º tempo e garante o 1 a 1 com hermanos pelo hexagonal final; campeão será conhecido no próximo domingo / Crédito: Jogada 10

Já classificados para o Mundial Sub-20, Brasil e Argentina empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (13), pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano da categoria. Echeverri abriu o placar no primeiro tempo, mas Rayan, do Vasco, deixou tudo igual na etapa final do jogo disputado no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela. Apesar de ter apresentado evolução em relação à goleada que sofreu para o rival na estreia, a Seleção Brasileira não teve uma atuação convincente contra os hermanos nesta quinta. Ambos chegam a dez pontos, mas o time de Ramon Menezes lidera pelo saldo de gols: 4 a 3. Quem vencesse seria campeão antecipado. O empate, portanto, adia a definição do título para domingo (16), na quinta e última rodada.

O Brasil terá pela frente o Chile, enquanto a Argentina enfrenta o Paraguai. A equipe Canarinho precisará vencer e manter o saldo de gols maior que o dos argentinos.