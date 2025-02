Brasil arranca empate com Argentina, e título do Sul-Americano Sub-20 fica para a última rodada

Rayan, do Vasco, marca no 2º tempo e garante empate por 1 a 1 com hermanos; campeão será conhecido apenas na última rodada do hexagonal final / Crédito: Jogada 10

Já classificados para o Mundial Sub-20, Brasil e Argentina empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (13), pelo hexagonal final do Sul-Americano da categoria. Echeverri abriu o placar no primeiro tempo, mas Rayan deixou tudo igual na etapa final do jogo disputado no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela. Com o resultado, ambas as seleções chegam a dez pontos e vão para a rodada final em condições de buscar o título. O time de Ramon Menezes lidera pelo saldo de gols: 4 a 3. Quem vencesse o clássico seria campeão antecipado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo Foi uma primeira etapa de extrema imposição dos argentinos, que não deram sossego ao setor defensivo brasileiro, em especial com Echeverri. O camisa 10 brilhou, com a bola passando por seus pés em praticamente todas as ações de ataque. Em lance de Insúa pela esquerda. a Argentina teve um pênalti a seu favor. E coube, portanto, ao craque do River Plate abrir o placar aos 40 minutos em uma cobrança de grande categoria. O Brasil, por outro lado, não conseguiu sair com a bola.