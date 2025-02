Após dois gols no Gauchão, Pavón sofre lesão e desfalca o Grêmio

Imortal não detalhou o tempo que o atacante ficará fora. No entanto, ele sofreu lesão muscular de grau 1-A no bíceps femoral da perna esquerda

Pavón sofreu uma lesão muscular de grau 1-A no bíceps femoral da perna esquerda. O jogador havia relatado desconforto no local após a goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas, quando anotou dois golaços na partida.

Dessa maneira, o atacante deve ser problema para o técnico Gustavo Quinteros nas próximas partidas. Neste sábado (15), ele já estaria fora do time, afinal o treinador deve utilizar um time reserva contra o Ypiranga, na última rodada da fase de grupos do Gauchão.

No entanto, na próxima quarta-feira (19), o Imortal inicia sua participação na primeira fase da Copa do Brasil contra o São Raimundo, em Roraima. Nesta partida, Quinteros vai com força máxima. No entanto, Pavón será desfalque por conta da lesão, assim como pode ficar fora das fases finais do estadual.

Na função do argentino, o treinador vem utilizando Aravena e Edenilson, aberto pela direita. Agora, Quinteros ganhou ainda a opção do belga Francis Amuzu, recém-contratado pelo clube e que ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Cristian Olivera também chegou para o setor ofensivo e já está em Porto Alegre.

