Wanderson vibra por aproveitar as chances no Inter: ‘Seguir confiante’

Atacante recupera espaço no Colorado com boas atuações e aquece disputa pela posição com Carbonero, Vitinho e Wesley

O atacante Wanderson não demonstrou abatimento ao iniciar o duelo com o São Luiz como opção no banco do Inter. Roger Machado escolheu Vitinho entre os titulares. Mesmo assim, o camisa 11 entrou em campo no decorrer da segunda etapa. Ele precisou de apenas oito minutos para marcar o gol que sacramentou a vitória do Colorado por 3 a 1 sobre a equipe de Ijuí.

Wanderson mostrou-se contente com o seu desempenho e ter sucesso em retomar o seu espaço dentro do elenco. O atacante, aliás, também frisou a boa performance de seu companheiro Enner Valencia.