Vídeo! Dublador revela diálogos da briga generalizada em Flamengo x Botafogo

Confusão entre jogadores marcou o fim do clássico, com vitória rubro-negra, no Maracanã na noite da última quarta-feira, 12

O dublador Gustavo Machado trouxe, na manhã desta quinta-feira, 13, um pouco mais de clareza à confusão generalizada no clássico entre Flamengo e Botafogo. O segundo encontro entre os rivais na temporada terminou com outra vitória rubro-negra, desta vez pelo placar mínimo, mas com os ânimos ainda mais à flor da pele em relação ao clássico da Supercopa Rei, em Belém. A partida ocorreu no Maracanã pela rodada em atraso do Campeonato Carioca.

Através do vídeo de Gustavo, nota-se a revolta de Gerson com a expulsão por decisão do árbitro Bruno Mota Correia, ainda no início da confusão. O capitão rubro-negro empurrou Barboza para afastá-lo de Bruno Henrique, que estava caído no gramado, e recebeu o vermelho na sequência. A briga se desenrola com o camisa 8 ainda em busca de respostas pela punição.