São Paulo x Velo Clube, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O São Paulo encara o Velo Clube nesta quinta-feira (13/02), às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor lidera o Grupo C, com 14 pontos, mas não vence há duas rodadas, precisando dar uma resposta ao seu torcedor. Já o clube de Rio Claro é o lanterna do Grupo D e precisa desesperadamente dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento no Estadual.

A Voz do Esporte transmite este jogo. A cobertura começa às 20h, sob o comando de Ricardo Froede, que está na narração.