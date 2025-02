Rony rescinde com o Palmeiras e será jogador do Atlético-MG

Fim da novela. Rony rescindiu seu contrato com o Palmeiras e embarcou para Belo Horizonte, onde vai assinar com o Atlético-MG. O jogador vai chegar na capital mineira nesta quinta-feira (13/02), onde vai passar por todos os trâmites burocráticos e realizar exames médicos. Ele terá um vínculo de três anos com o Galo, com a possibilidade de renovação por mais um.

As diretorias de Galo e Palmeiras já trocaram todas as documentações necessárias para a conclusão da transferência do jogador. A expectativa é que Rony seja anunciado ainda nesta quinta-feira. Agora, o Atlético-MG corre contra o tempo para conseguir registrar o atacante a tempo dele estar à disposição do técnico Cuca para a semifinal do Campeonato Mineiro.

O Verdão já deu entrada na rescisão do contrato com o atleta para que ela esteja sendo publicada no BID. A expectativa é que o novo contrato com o Galo também seja publicado ainda nesta quinta.

A novela Rony

Rony deixa o Palmeiras depois de um início de ano turbulento. Fora dos planos da comissão técnica, o jogador chegou a negociar com o Santos e quase assinar com o Fluminense, mas as tratativas falharam por conta do alto pedido salarial.

Semanas depois, o Verdão acertou a venda do jogador para o Al-Rayyan, do Catar. Mas a negociação melou porque não houve tempo para a troca de documentações enquanto a janela no país estava aberta.