Porto e Roma empatam nos playoffs da Liga Europa

Italianos jogam boa parte do segundo tempo com um a menos, mas seguram empate fora de casa / Crédito: Jogada 10

Porto e Roma fizeram uma partida equilibrada no Estádio do Dragão e ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida dos playoffs da Liga Europa 2024/25. Zeki Çelik abriu o placar para os italianos nos acréscimos da primeira etapa, e Francisco Mouro descontou para os donos da casa no segundo tempo. No entanto, a Roma teve Bryan Cristante expulso aos 27 minutos e conseguiu segurar o empate em Portugal. Dessa maneira, a decisão está em aberto para o confronto da volta, marcado para a próxima quinta-feira (20), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Em caso de novo empate a vaga para as oitavas de final da Liga Europa será definida nos pênaltis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, antes de reencontrar o time italiano o Porto enfrenta o Farense no domingo (16), às 15h (de Brasília), fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Português.

Por outro lado, a Roma visita o Parma também no domingo (16), às 14h (de Brasília), em confronto do Campeonato Italiano. Porto x Roma As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas sem grandes chances claras de gol. Os goleiros trabalharam pouco e a primeira etapa ficou marcada pelo número de cartões amarelos e as intensas disputas no meio de campo. No entanto, já nos acréscimos, a Roma roubou a bola no campo ofensivo e Zeki Çelik aproveitou sobra de bola na área para inaugurar o placar.