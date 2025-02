Palmeiras vence Inter de Limeira e põe fogo no Grupo D do Paulistão

O Palmeiras segue muito vivo rumo ao tetracampeonato do Paulistão. Nesta quinta-feira, 13/2, no Estádio Levy Sobrinho, em Limeira, visitou a Internacional e venceu com facilidade. Mesmo com Estevão poupado, entrando apenas na metade final do segundo tempo, o Verdão fez 3 a 0. Maurício, num golaço por cobertura, abriu o placar. Flaco López ampliou no fim do primeiro tempo. Na etapa final, Gustavo Gómez aumentou a vantagem.

Com a vitória, o Verdão chega aos 16 pontos, ainda em terceiro lugar no Grupo C. Mas se aproximando de Ponte Preta (18) e São Bernardo (19). Ainda não depende apenas de seus resultados para entrar no G2 e avançar às quartas. Contudo, coloca pressão nos rivais, restando três rodadas para o fim da fase de grupos. A Inter de Limeira, que estreou o técnico Márcio Fernandes (assumiu nesta quarta-feira, na vaga de Felipe Conceição), está em último lugar do Grupo A. Tem 6 pontos e, na classificação geral, é a primeira fora da zona de rebaixamento.