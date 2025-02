Palmeiras não volta à zona de classificação do Paulistão nesta rodada

O Palmeiras encara a Inter de Limeira nesta quinta-feira (13/02), às 19h30, no estádio Major Sobrinho, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A vitória é crucial para o Verdão seguir buscando uma vaga no mata-mata do Estadual. Contudo, um triunfo contra a equipe do interior de São Paulo não coloca o Alviverde na zona de classificação.