Modelo, produção e valores: tudo que você precisa saber sobre a bola da Penalty, criticada por Neymar

Após críticas do camisa 10 do Santos e de Hugo Souza, do Corinthians, o produto da empresa voltou aos debates do futebol paulista e carioca / Crédito: Jogada 10

A parceria de seis anos entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Penalty amanheceu no ‘olho do furacão’ nesta quinta-feira, 12, após as críticas de Neymar no clássico de ontem. Isso porque a bola da marca foi alvo de desaprovação por parte do camisa 10 do Santos e também de Hugo Souza, goleiro do Corinthians, mas não para por ai. Mesmo modelo usado no Campeonato Carioca, a bola será uma das pautas da reunião extraordinária da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) desta quinta-feira, 13. “Com todo o respeito à marca, mas pecaram na bola. Muito ruim. Tem de melhorar um pouquinho mais para ajudar nosso campeonato”, reclamou Neymar após a derrota do Santos para o Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena. “Horrível. Desculpa a expressão, mas é horrível”, corroborou o goleiro Hugo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Trata-se de um modelo produzido a partir de material sustentável, o S11 Ecoknit, que custa R$ 599,99 no site oficial da marca. A Penalty utiliza cerca de 62% de matérias recicláveis, reutilizáveis ou regeneráveis na produção do produto – incluindo àqueles provenientes de cana-de-açúcar. Vale pontuar que para cada bola, são aproveitadas 4,5 garrafas PETs.

Além disso, a bola conta com laminado Ecoknit, pontuado pela empresa como um material inovador e ecológico. O site divulga o produto pela “alta performance mais sustentável do mundo” e há, ainda, a versão Society – com tecnologia Termotec. Reclamações no Campeonato Carioca O técnico Filipe Luís, bem como Mano Menezes, treinador do Fluminense, já haviam reclamado da bola recentemente. Tite também levantou questionamentos quanto ao objeto à época em que comandou o Flamengo, entre 2023 e 2024. Não à toa, as críticas figuram entre os temas da reunião extraordinária da FERJ para debater problemas desta edição do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira, 13. “Gostaria que vocês perguntassem para os jogadores e jogadores de todos os times também. Essa bola da Penalty é horrível. Eu tive a oportunidade de jogar com ela e agora estou vendo eles sofrerem também”, reclamou Filipe Luís após a vitória sobre o Volta Redonda, no Carioca.

Comunicado da Penalty A empresa emitiu uma nota de esclarecimento após os comentários feitos por Filipe Luís na coletiva do dia 25 de janeiro, no Mané Garrincha, em Brasília. “Em esclarecimento à declaração sobre a nossa bola S11 Ecoknit, gostaríamos de reiterar que utilizamos da mesma nos Campeonatos Carioca, Paulista, Paraense, Copa do Nordeste (CBF). A Penalty reafirma seu compromisso com a qualidade das bolas e a alta performance necessária para atender os atletas dentro dos mais rigorosos critérios. A S11 Ecoknit segue todos os parâmetros exigidos pela FIFA, conforme o Quality Programme for Footballs, e possui o selo máximo da entidade, o FIFA Quality Pro. Entendemos a necessidade das equipes se familiarizarem e treinarem com a bola específica da competição na qual participarão. Cada atleta tem um tempo próprio de adaptação. Por isso que disponibilizamos o material antes do início do campeonato, permitindo que os profissionais tenham o máximo de contato possível com o produto. Além disso, fatores como o transporte da bola, a orientação de uso — incluindo a calibragem correta —, as características do gramado, entre outros, podem gerar variações na performance da bola.