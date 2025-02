Inter de Limeira x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

O Palmeiras encara a Inter de Limeira nesta quinta-feira (13/02), às 19h30, de Brasília, no Estádio Major Sobrinho, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Verdão vem de dois empates seguidos e precisa vencer para entrar na zona de classificação para o mata-mata do Estadual. Já o time do interior de São Paulo vem de um empate heroico contra o São Paulo, mas ainda corre risco de rebaixamento na competição.

A cobertura de Inter x Palmeiras conta com César Tavares na narração, mas ainda tem Rodrigo Seraphim nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 18h e confira este jogo importantíssimo para as duas equipes.