Ingressos populares para Santos x Água Santa esgotam em três horas

Jogo será realizado na VIla Belmiro no próximo domingo (16) e a promessa é de casa cheia no estádio

O Santos anunciou, nesta quinta-feira (13), que os ingressos populares para a partida contra o Água Santa estão esgotados. O duelo está marcado para domingo (16), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Segundo o clube, a venda de entradas segue somente para os proprietários de camarotes e cadeiras do estádio. Dessa maneira, nesta quinta, a comercialização dos bilhetes foi feita para os associados do plano black – o mais caro – do programa Sócio Rei. Contudo, três horas depois, o Peixe anunciou que os ingressos estavam esgotados.