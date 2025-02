Globo notifica Conmebol e promete briga por direitos da Libertadores

A Globo promete concentrar seus esforços para renovar o seu contrato com a Conmebol pelos direitos de transmissão da Libertadores. A emissora deseja expandir a sua relação com a instituição, pois pretende exibir as partidas no SporTV e no Globoplay. Com isso, a empresa da família Marinho ensaia uma disputa acirrada com a ESPN e Paramount. Afinal, o desejo das concorrentes é ampliar o seu atual contrato pela principal competição de clubes da América do Sul.

Os interessados já começam a se movimentar e a abertura das negociações devem ocorrer no segundo semestre deste ano. As tratativas envolvem os direitos de transmissão do torneio a partir de 2027. Em seu atual vínculo com a Conmebol, a Globo pode transmitir as partidas da Libertadores somente na TV aberta.