Gabigol compartilha fotos raras de momentos íntimos com Rafaella Santos

Aparições em público

Como dito, as publicações de Gabriel Barbosa fogem ao habitual, visto que o casal é de se manter discreto. Porém, a vida em Belo Horizonte tem sido diferente, e os dois têm aparecido com mais frequência pelas ruas da cidade e nas redes sociais. Como prova, o casal desembarcou juntinho na capital mineira para o atacante se apresentar ao Cruzeiro, em janeiro.

O casal aproveitou as primeiras semanas em Belo Horizonte para saborear da culinária mineira, com idas recorrentes ao ‘Xapuri’ – dos restaurantes mais tradicionais da capital. A última aparição no local foi acompanhada dos pais do jogador do Cruzeiro e contou com show de Waldemir, pai do atacante, ao se arriscar nos vocais de “Majestade o Sabiá”, de Roberta Miranda.