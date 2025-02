Ex-Fluminense, Kauã Elias marca de letra em estreia pelo Shakhtar; veja

O brasileiro Kauã Elias, ex-Fluminense, não demorou a marcar pela primeira vez com a camisa do seu novo clube. Afinal, nesta quinta-feira (13), o atacante estreou com o pé direito ao marcar um gol de letra na vitória do Shakhtar Donetsk (UCR) por 3 a 1 sobre o RFS (LET), em amistoso disputado em Belek, na Turquia.

O atacante começou como titular e precisou de 20′ para anotar seu primeiro gol pelo time ucraniano. Schved disparou pela direita e cruzou rasteiro para o camisa 19, que, de letra, anotou o 2 a 0 para o Shakhtar (veja o gol ao fim da matéria).