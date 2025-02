Efeito Neymar! Ações da dona da Penalty caem após críticas à bola do Campeonato Paulista

Atacante do Santos reclamou da bola após a derrota para o Corinthians pela competição e lembrou que técnico do Flamengo também fez críticas / Crédito: Jogada 10

Neymar fez uma crítica as bolas da penalty, que são usadas no Campeonato Paulista, após a derrota do Santos para o Corinthians na última quarta-feira (12) pela competição. Em entrevista pós-jogo, o atacante lembrou ainda que o técnico Filipe Luís, do Flamengo, também chegou a reclamar do produto recentemente. “Com todo o respeito à marca, mas pecaram na bola. Muito ruim. Tem de melhorar um pouquinho mais para ajudar nosso campeonato. Outro dia o Filipe Luís falou e eu concordo com ele. Essa bola é muito ruim. Tem que melhorar um pouco mais”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Coincidentemente, as ações da marca esportiva responsável pela criação da bola caíram. A Penalty, que é marca da Cambuci, é negociada na bolsa de valores brasileira sob o ticker CAMB3. Por volta das 10h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (13), as ações operavam em queda de 1,41%, cotadas a R$ 10,47, na bolsa de valores de São Paulo (B3). No entanto, antes da fala de Neymar, as ações também tiveram uma queda no dia anterior.