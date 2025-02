Diretor do América-MG afirma que Vasco tem interesse em Fabinho, mas descarta negócio

O diretor de futebol do América-MG, Fred Cascardo, afirmou, em coletiva de imprensa, que o Vasco fez uma consulta, nesta semana, pelo atacante Fabinho. No entanto, o profissional afirmou que o Coelho não pretende negociar e que conta com o atleta para o restante da temporada de 2025.

Além disso, o dirigente explicou que o contato do Cruz-Maltino aconteceu depois do empate do América com o Cruzeiro e foi por meio do executivo Marcelo Sant’Ana.