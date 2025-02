Diniz admite relaxamento e relembra demissão do Fluminense: ‘Acredito que não ia cair’

Depois de uma relação marcada pelos títulos da Libertadores, Carioca e Recopa, Fluminense e Fernando Diniz seguiram caminhos diferentes no meio de 2024. Na ocasião, a equipe amargava a lanterna do Brasileirão com uma das piores campanhas da história do clube, o que gerou a demissão do treinador. Assim, em entrevista ao “Charla Podcast”, o profissional afirmou que acredita que o time não iria ser rebaixado se o trabalho continuasse e acredita que houve um relaxamento após os títulos.

“Eu acredito que não ia cair, senão tinha pedido para sair. Vou prejudicar o clube e cair com o time? Foi uma conjunção de fatores que aconteceram. Ninguém tem uma resposta precisa. A gente pega e ganha a Libertadores, que era um evento descomunal para a história do clube, que mexeu com todos. Não é igual ganhar com o Fluminense, Flamengo, Palmeiras ou Botafogo. Todo mundo trabalha, mas precisava ter muito mais coisa. Nesse sentido, não foi com a ajuda de um poder econômico. Como foi com a Unimed em 2008″, afirmou