Depay faz ressalvas, mas elogia atuação do Corinthians no clássico: ‘Queremos títulos’

Holandês saiu muito sorridente após vencer o Santos, elogiou atmosfera do estádio e comentou como foi jogar pela primeira vez com a 10 do Timão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 nesta quarta-feira (12/02), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Os torcedores do Timão deixaram o estádio sorrindo com a primeira vitória em clássicos no ano. Mas talvez não tenham saído tão feliz quanto Memphis Depay.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, o holandês deixou a Neo Química Arena sorridente e encantado, principalmente com a festa dos torcedores antes, durante e depois do jogo. Contudo, Memphis fez algumas ressalvas e disse que o Timão precisa melhorar em alguns aspectos.