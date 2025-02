Botafogo tenta contratação de Marcos Paulo, do Boavista

O Botafogo ainda segue atento no mercado. Agora, o clube busca a contratação do atacante Marcos Paulo, ex-Fluminense e Atlético de Madrid e que atualmente disputa o Campeonato Carioca pelo Boavista. De acordo com a “Itatiaia”, a boa relação entre o Glorioso e a equipe de Saquarema tem sido fundamental e a transferência do jogador de 24 anos é vista como “provável” neste momento. Além disso, já houve um contato inicial entre as partes.

Marcos Paulo só poderá reforçar o clube em junho ou após o Campeonato Carioca, se houver aval da CBF. Isto porque ano passado os clubes puderam contratar atletas logo após o estadual. No entanto, a entidade não confirmou esta “janela”.