Boca Juniors não deve ter Cavani para estreia na Libertadores

Em vias de atuar pela Libertadores, na próxima semana, o Boca Juniors vive uma semana conturbada. Depois do susto com Carlos Palacios , o plantel tem outra baixa no sistema ofensivo: Edinson Cavani.

A expectativa era que o quadro de Cavani já apresentasse melhora, pois foi resultado de um choque natural em atividade no CT do Boca. Porém, as informações dão conta de que, desde os primeiros sintomas, a situação não teve evolução considerável. Com isso, além de ser desfalque certo para a próxima sexta-feira, diante do Banfield, as chances que ele enfrente o Alianza Lima, na capital peruana, são cada vez menores. A partida, no dia 17 de fevereiro, abre a série na segunda fase eliminatória anterior aos grupos da Libertadores.

Sem contar com a “incógnita” Cavani, o técnico do Boca Juniors já sabe que não terá outras duas peças importantes do elenco no embate continental, ambos para o setor de meio-campo. São eles Ander Herrera e Tomás Belmonte.

Enquanto o cenário para os citados é negativo, Palacios surge como a boa notícia após recuperação de sua gastroenterite. Não por acaso, ele foi convocado para atuar contra o Banfield onde deve ganhar alguns minutos em prepatação ao jogo de suma importância para as pretensões do Boca em 2025.