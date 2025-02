Bellingham é flagrado em ‘fuga noturna’ com nova namorada após vitória do Real Madrid

Bellingham marca gol da vitória do Real Madrid

O Real Madrid venceu o Manchester City de virada no primeiro jogo dos playoffs da Champions League na última terça-feira (11). O clube inglês ficou à frente do placar duas vezes com dois gols da Haaland. Mbappé empatou a primeira vez, depois, Brahim Díaz foi quem deixou tudo igual. Belligham, por sua vez, foi o autor do gol da virada – e da vitória, nos acréscimos.

As equipes se enfrentam no jogo de volta na próxima quarta-feira (19), às 17h, no Santiago Bernabéu. O clube espanhol, portanto, tem a vantagem no confronto para definir quem avança para as oitavas de final da competição.