Barboza, do Botafogo, aparece sem dente após confusão contra o Flamengo

Defensor protagonizou empurrões e troca de socos logo após o apito final do árbitro Bruno Mota Correia e foi atingido por Cleiton no clássico

O Botafogo perdeu mais uma no Campeonato Carioca. Desta vez, a equipe sucumbiu diante do Flamengo, no Maracanã, por 1 a 0, e segue fora do G4 da competição. Ao deixar o estádio, o zagueiro Barboza apareceu sem um dente e com a boca machucada após a confusão no clássico desta quarta-feira (12).

Vale lembrar que o jogador foi um dos que protagonizaram empurrões e troca de socos logo após o apito final do árbitro Bruno Mota Correia. Na ocasião, ele discutiu com Bruno Henrique e Gerson, tentou dar um soco no atacante adversário e foi atingido por Cleiton.