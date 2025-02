Alianza avança na Libertadores e já mira o Boca Juniors

Logo após a vitória por 3 a 1 do Alianza Lima sobre o Nacional, do Paraguai, na madrugada desta quinta-feira, 13/2, o treinador do time peruano, Néstor Gorosito, estava eufórico com a performance do time. Com a maior torcida no Peru (7,5 milhões), o Alianza vai enfrentar o Boca Juniors na próxima fase eliminatória, e Gorosito mandou um recado: “O gigante argentino pode esperar muita dureza pela frente. E o Alianza vai tentar eliminar o titã sul-americano. E eu não temo o que o treinador xeneize, Fernando Gago, vai propor nos dois duelos da próxima fase.”

No triunfo desta quarta-feira, em Lima, no estádio Alejandro Villanueva, o Alianza, que empatou o jogo de ida no Paraguai em 1 a 1, se impôs: Quevedo abriu o placar aos 11 minutos, mas logo depois, aos 15, Lugo empatou. A tranquilidade veio apenas no início do segundo tempo, com Quevedo marcando aos 5 minutos e o veterano Hernán Barcos (ex-Pakmerias) ampliando aos 10. O jogo foi marcado pela maior posse de bola do Alianza (63%), mas com muitas finalizações para ambos os lados, 17 a 16.

