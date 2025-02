Saiba quem é o zagueiro do Real Madrid acusado de pornografia infantil

A Justiça espanhola recusou o pedido da defesa do jogador, pelo arquivamento do processo, na última terça-feira, dia 11 de fevereiro / Crédito: Jogada 10

Raúl Asencio ganhou o status de ‘solução caseira’ para Carlo Ancelotti em meio à crise de lesões sofridas pelo Real Madrid na temporada. Em paralelo às chances como substituto de Éder Militão, o jovem zagueiro tornou-se réu em uma investigação de um suposto crime sexual envolvendo menor de idade. Ele figura na lista de atletas da base merengue suspeitos de produzir e compartilhar vídeos com adolescentes de 16 anos. O caso teria acontecido no dia 15 de junho de 2023, nas Ilhas Canárias, na costa noroeste da África, e a denúncia no dia 6 de setembro pela mãe da menor, então com 16 anos. A denunciante relatou à Guarda Civil que a vítima foi filmada sem consenso enquanto matinha relações sexuais com um dos jogadores. O conteúdo em questão foi distribuído e circulou no WhatsApp dos jogadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sabe-se que Asencio não participou do ato sexual, mas não há, pelo menos por ora, clareza de seu envolvimento. As investigações trabalham com indícios de que Raúl tenha descoberto o vídeo e ajudado a repassá-lo, bem como indica o depoimento de um dos denunciados. A ordem judicial revelou a existência de conversas comprometedoras por parte dos acusados em seus históricos de celulares, com comentários depreciativos e ofensivos sobre o denunciante.