Quinteros cobra reforços na defesa do Grêmio: ‘Urgente’

Treinador tricolor chegou a falar sobre reforços que estão próximos do clube, mas enfatizou a necessidade de novos zagueiros no elenco

O Grêmio fechou sua participação em casa na primeira fase do Campeonato Gaúcho com golaço. Na noite desta terça-feira (11), o Tricolor goleou o Pelotas por 5 a 0 e encaminhou sua classificação para as semifinais do estadual.

Apesar do placar elástico, as carências do elenco foram o tema principal do pós-jogo. Gustavo Quintero enfatizou a necessidade do Grêmio ir atrás de zagueiros para o restante da temporada e reforçou os problemas que aconteceram no ano passado.