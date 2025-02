Justiça nega recurso de zagueiro do Real Madrid em caso de pornografia infantil

Tribunal se sustenta na ordem de que "há indícios racionais" de criminalidade e mantém investigação contra quatro jogadores / Crédito: Jogada 10

O Tribunal Superior de Justiça das Canárias manteve Raúl Asencio como réu nas investigações sobre pornografia infantil. A defesa do zagueiro do Real Madrid havia apresentado um recurso, negado pelo órgão nessa terça-feira, 12, solicitando o arquivamento do processo. Outros três atletas oriundos da base merengue também estão envolvidos no caso. Segundo o ‘El País’, o Tribunal se sustenta na ordem de que “há indícios racionais” de criminalidade suficientes para prosseguir com o inquérito. Suspeita-se que Asensio esteja envolvido na descoberta do conteúdo sexual e no crime de pornografia infantil. Ferran Ruiz (hoje no Girona), Juan Rodríguez (CD Tarazona) e Andrés García (Alcorcón) são os outros alvos da investigação.

O caso teria acontecido no dia 15 de junho de 2023, nas Ilhas Canárias, na costa noroeste da África, e a denúncia no dia 6 de setembro pela mãe da menor, então com 16 anos. A denunciante relatou à Guarda Civil que a vítima foi filmada sem consenso enquanto matinha relações sexuais com um dos jogadores. O conteúdo em questão foi distribuído e circulou no WhatsApp dos jogadores.